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Через російські обстріли затримуються два поїзди західного напрямку – «Укрзалізниця»

Змінені маршрути поїздів, які мали прямувати через Шепетівку

«Укрзалізниця» попереджає про затримки поїздів через російські обстріли вночі проти 19 липня.

«Через ворожі обстріли буде тимчасово змінено маршрут руху поїздів львівського напрямку, які мали прямувати через Шепетівку (Хмельницька область – ред.). Станом на поточний момент, зміна маршруту торкнеться поїздів №87 Запоріжжя – Ковель та №31 Запоріжжя – Перемишль», – повідомляє перевізник.

Через об’їзний маршрут рейс до Ковеля затримується на понад 5 годин, до Перемишля – на близько 2 годин.

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Компанія просить пасажирів слідкувати за оновленнями.

Близько 5 ранку Повітряні сили попереджали про загрозу застосування Росією ударних дронів у Хмельницькій та Рівненській областях. Місцева влада наразі не повідомляла про влучання та їхні наслідки.

Вночі про російську повітряну атаку повідомляла влада Одеської області та Києва. Інформації про постраждалих зараз немає.

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