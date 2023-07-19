Через російські обстріли затримуються два поїзди західного напрямку – «Укрзалізниця»

«Укрзалізниця» попереджає про затримки поїздів через російські обстріли вночі проти 19 липня.
«Через ворожі обстріли буде тимчасово змінено маршрут руху поїздів львівського напрямку, які мали прямувати через Шепетівку (Хмельницька область – ред.). Станом на поточний момент, зміна маршруту торкнеться поїздів №87 Запоріжжя – Ковель та №31 Запоріжжя – Перемишль», – повідомляє перевізник.
Через об’їзний маршрут рейс до Ковеля затримується на понад 5 годин, до Перемишля – на близько 2 годин.
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Компанія просить пасажирів слідкувати за оновленнями.
Близько 5 ранку Повітряні сили попереджали про загрозу застосування Росією ударних дронів у Хмельницькій та Рівненській областях. Місцева влада наразі не повідомляла про влучання та їхні наслідки.
Вночі про російську повітряну атаку повідомляла влада Одеської області та Києва. Інформації про постраждалих зараз немає.
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