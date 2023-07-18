Дефіциту електрики немає, ремонти мереж через негоду і обстріли тривають – Міненерго

Електроенергії, яку виробляють українські електростанції, на сьогодні повністю достатньо для покриття потреб споживачів – дефіциту немає, повідомила пресслужба Міністерства енергетики.

За даними відомства, тривають ремонти мереж, пошкоджені через негоду та обстріли.

Так, у 110-ти населених пунктах у Львівській, Закарпатській, Рівненській та Івано-Франківській областях пошкоджені лінії електропередачі. Триває відновлення. Також учора знеструмлювалися 36 населених пунктів на Волині, наразі всіх заживлено.

«Триває ворожий терор прифронтових та прикордонних з рф областей. Через обстріли знеструмлювалися 33 населених пункти у Донецькій області. Залишається без світла частина абонентів у Запорізькій, Сумській, Херсонській, Харківській, Чернігівській областях. Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація», – повідомили у Міненерго.

Раніше повідомлялося, що сильні дощі накрили захід України напередодні. У Львові блискавка влучила у два трансформатори.