Через негоду на Львівщині повністю або частково знеструмлені понад пів сотні населених пунктів – ОВА

Через учорашню негоду у Львівській області станом на ранок 18 липня повністю знеструмлені 16 населених пунктів і ще 41 – частково, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Максим Козицький.

«Найбільше – на Жовківському, Пустомитівському та Дрогобицькому напрямках. Відновлюють живлення 22 бригади «Львівобленерго» – 94 особи та 33 одиниці техніки. Ускладнень на дорогах немає», – повідомив Козицький у Telegram.

Раніше мер Львова Андрій Садовий казав, що під час сильної грози ввечері понеділка блискавка влучила у два міські трансформатори.

Напередодні ввечері у мережі користувачі поширювали фото і відео з потужною зливою у Львові, у небі над містом рясніли блискавки, також були повідомлення про підтоплення окремих вулиць.

Синоптики у попередженні про негоду присвоїли їй жовтий рівень небезпеки.