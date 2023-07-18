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Під час сильної грози у Львові блискавка влучила у два трансформатори – Садовий

Напередодні ввечері у мережі користувачі поширювали фото і відео з потужною зливою у Львові, у небі над містом рясніли блискавки (фото ілюстративне)

Під час сильної грози ввечері понеділка у Львові блискавка влучила у два трансформатори, повідомив мер Андрій Садовий.

«Є повідомлення про влучання у 2 трансформатори. Можуть бути перебої з електрикою. Аварійні бригади працюють», – написав він 17 липня ввечері.

Також Садовий зазначив, що інформація про потрапляння блискавки у будинок не підтвердилась.

Напередодні ввечері у мережі користувачі поширювали фото і відео з потужною зливою у Львові, у небі над містом рясніли блискавки, також були повідомлення про підтоплення окремих вулиць.

Синоптики у попередженні про негоду присвоїли їй жовтий рівень небезпеки.

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