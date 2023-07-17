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«Укренерго» через спеку просить економити електрику. Столиця попереджає про обмеження щодо вантажівок

Українців просять перенести користування електроприладами на ранкові, денні або нічні години доби

Компанія «Укренерго» звертає увагу на приріст споживання електрики на початку тижня і необхідність економити через спеку, яка істотно збільшує навантаження на енергосистему.

Енергетики просять ощадливо використовувати електроенергію, особливо ввечері.

«Вже сьогодні, у понеділок, через спеку споживання очікується високим, що суттєво збільшить навантаження на енергосистему. Тому просимо споживачів ощадливо використовувати електроенергію, особливо ввечері з 16:00 до 23:00. Охолоджуйте приміщення не нижче 23˚С; Вимкніть потужні електроприлади або користуйтеся ними по черзі; Переносьте користування електроприладами на ранкові, денні або нічні години доби; Вимикайте світло, коли виходите з приміщення», – йдеться в повідомленнні.

«Укренерго» каже, що не прогнозує обмежень електропостачання, але просить економити.

«В енергосистемі обмежена кількість блоків, які можуть виробляти електроенергію, особливо для покриття вечірнього максимуму споживання», – йдеться в повідомленні.

Водночас Київміськадміністрація попереджає: у столиці при температурі повітря понад +28ºС запроваджують обмеження руху великовагового транспорту.

«Через перевищення денної температури повітря понад +28°С з 10:00 до 22:00 можуть обмежувати в’їзд та пересування містом великогабаритного автотранспорту. Час дії обмеження може змінюватись відповідно до температурного режиму. Тимчасові заходи поширюються на великоваговий транспорт загальною вагою понад 24 тонни й навантаженням на вісь понад 7 тонн», – йдеться в повідомленні.

За даними Укргідрометцентру, 17 липня в Україні без опадів, лише в західних і Житомирській областях вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вдень 28-33°, у східній частині 25-30°. У Києві вдень 30-32°.

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