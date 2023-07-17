«Укренерго» через спеку просить економити електрику. Столиця попереджає про обмеження щодо вантажівок

Компанія «Укренерго» звертає увагу на приріст споживання електрики на початку тижня і необхідність економити через спеку, яка істотно збільшує навантаження на енергосистему.

Енергетики просять ощадливо використовувати електроенергію, особливо ввечері.

«Вже сьогодні, у понеділок, через спеку споживання очікується високим, що суттєво збільшить навантаження на енергосистему. Тому просимо споживачів ощадливо використовувати електроенергію, особливо ввечері з 16:00 до 23:00. Охолоджуйте приміщення не нижче 23˚С; Вимкніть потужні електроприлади або користуйтеся ними по черзі; Переносьте користування електроприладами на ранкові, денні або нічні години доби; Вимикайте світло, коли виходите з приміщення», – йдеться в повідомленнні.

«Укренерго» каже, що не прогнозує обмежень електропостачання, але просить економити.

«В енергосистемі обмежена кількість блоків, які можуть виробляти електроенергію, особливо для покриття вечірнього максимуму споживання», – йдеться в повідомленні.

Водночас Київміськадміністрація попереджає: у столиці при температурі повітря понад +28ºС запроваджують обмеження руху великовагового транспорту.

«Через перевищення денної температури повітря понад +28°С з 10:00 до 22:00 можуть обмежувати в’їзд та пересування містом великогабаритного автотранспорту. Час дії обмеження може змінюватись відповідно до температурного режиму. Тимчасові заходи поширюються на великоваговий транспорт загальною вагою понад 24 тонни й навантаженням на вісь понад 7 тонн», – йдеться в повідомленні.

За даними Укргідрометцентру, 17 липня в Україні без опадів, лише в західних і Житомирській областях вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вдень 28-33°, у східній частині 25-30°. У Києві вдень 30-32°.