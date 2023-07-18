Путін робить щит із туристів у Криму: чи похитнула атака на Керченський міст позиції армії Росії

Атака на міст перекрила шлях лавині російських туристів до Криму?

Російські окупанти відновили рух Кримським мостом. Щоправда – лише реверсивний. Через це на мості утворилися довжелезні черги. Утім, російські туристи, яким російська влада запропонувала їхати з та до Криму іншими окупованими територіями України, можуть перешкодити постачанню військ Росії. Так вважають аналітики американського інституту вивчення війни.

На ключових для логістики армії РФ дорогах – вже утворилися серйозні затори.

Тим часом речник Путіна Пєсков заявив, що нічний обстріл Одеси є реакцію на атаку Кримського мосту.

Чи похитнула атака на Керченський міст позиції армії Росії?

Про це і не тільки дивіться у програмі Свобода Live:

Стотисячна російська армія на одному напрямку: як втримати?

На Лимано-Куп’янському напрямку зосереджено близько 100 000 російських військовослужбовців, повідомляє речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський напередодні заявив, що російські війська перейшли у наступ на Куп'янському напрямку. Що відбувається на цій ділянці?

Зернова угода без Росії. Це можливо?

Світ продовжує реагувати на розірвання зернової угоди з боку Росії.

Як тепер Україна постачатиме продовольство і чи може зерновий коридор діяти без російських гарантій безпеки? як зможе Туреччина домовитися із Путіним і чи стане це робити? Докладніше у Свобода Live