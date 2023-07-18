Депутати Європарламенту закликали МКС розглянути ордер на арешт Лукашенка

Депутати Європарламенту закликали Міжнародний кримінальний суд розглянути ордер на арешт Олександра Лукашенка. Про це йдеться у доповіді про відносини ЄС з Білоруссю, яку 18 липня схвалив комітет із закордонних справ.



«Оскільки Міжнародний кримінальний суд (МКС) уже видав ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна та російського уповноваженого з прав дитини Марії Львової-Бєлової, євродепутати закликають МКС розглянути аналогічний ордер на арешт Олександра Лукашенка», – повідомляє пресслужба Європарламенту.



Євродепутати наголошують, що Білорусь несе відповідальність за шкоду, заподіяну Україні, і злочини, вчинені в Україні, в тому числі через роль режиму в незаконній депортації дітей.



Законодавці ЄС закликають інституції ЄС та країни-члени вжити всіх необхідних кроків на міжнародному рівні для забезпечення кримінального переслідування білоруських лідерів.

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Раніше посол США при ОБСЄ заявив, що режим Олександра Лукашенка є спільником Росії в агресивній війні, поміж іншого, ще й тому, що до Білорусі вивозять дітей, насильно депортованих із окупованих частин України.

У червні Павло Латушко, білоруський опозиційний політик та керівник Народного антикризового управління, в ефірі Радіо Свобода заявив, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну до травня цього року до Білорусі з тимчасово окупованих територій вивезли 2150 українських дітей.

У березні Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їх звинувачують у депортації українських дітей із окупованих територій України. У російському МЗС це рішення назвали юридично нікчемним. 27 квітня Парламентська асамблея Ради Європи визнала Олександра Лукашенка причетним до депортації українців.