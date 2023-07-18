«Список 31»: Радіо Свобода покаже фільм-розслідування про українських дітей, яких депортувала Росія

Журналісти проєктів «Ти як?» та «Схем» (Радіо Свобода) підготували фільм-розслідування про те, як військовослужбовці РФ разом із представниками угруповання «ДНР» навесні 2022-го року депортували до Росії 31 українську дитину. Ідеться про неповнолітніх дітей з окупованих територій Донеччини, зокрема, Маріуполя. У фільмі журналісти показують шлях, яким вивозили дітей у Московську область, а також ідентифікують причетних до їхньої депортації російських посадовців та ставлеників РФ в Україні.

Прем’єра відбудеться о 20:00 на Youtube-каналі української служби Радіо Свобода 18 липня. Також фільм покаже Суспільне у «Національному марафоні «Єдині новини».

Назва фільму «Список 31» пов’язана з кількістю українських дітей, яких у складі однієї групи вивезли з окупованих міст Донецької області до різних установ, які контролюються окупаційними адміністраціями угруповання «ДНР», а згодом, в один день, 26 травня 2022-го року, вивезли до Росії.

Шлях, який подолали діти, та причетних до депортації Радіо Свобода встановило за допомогою свідчень Євгена Межевого, чиї діти були у «списку 31», а також – завдяки ексклюзивним документам з верифікованого витоку з пошти ватажка так званої «ДНР» Дениса Пушиліна.

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Наразі з цієї групи вдалося повернути тільки Сергія Курбонова та трьох дітей Євгена Межевого. З початку липня 2022-го родина Межевих проживає у Латвії.

Підозра в злочині депортації українських дітей стала причиною для видачі 17 березня 2023 року Міжнародним кримінальним судом у Гаазі ордеру на арешт уповноваженої президента РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової та, власне, самого Володимира Путіна.