Запрошення Путіна на саміт БРІКС: прокурор Хан сподівається, що ПАР «вчинить правильно»

Південно-Африканська республіка є країною-учасницею Міжнародного кримінального суду і знає, як працює законодавство – про це прокурор МКС Карім Хан сказав у коментарі CNN 14 липня.

Він нагадав, що ПАР пережила період апартеїду, який був «злочином проти людяності».

«Я не думаю, що їм потрібні уроки від мене. Вони добровільно є державою-учасницею МКС, вони знають закон, і я думаю, що вони вчинять правильно. І ми оцінимо, що насправді станеться на саміті БРІКС, і відповідним чином відреагуємо», – заявив Хан.

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Прокурор міжнародного суду додав, що його посада вимагає від нього розсудливості і готовності реагувати на різні сценарії доступними йому інструментами. Він не уточнив, втім, якими такі сценарії можуть бути.

Попри міжнародний ордер на арешт, на початку червня Південно-Африканська республіка запросила президента Росії Володимира Путіна на саміт країн БРІКС в серпні. У травні керівництво ПАР заявило, що надасть дипломатичний імунітет учасникам двох зустрічей країн БРІКС.

Президент ПАР Сиріл Рамафоса заявив 14 липня, що російський президент Володимир Путін буде присутній особисто на саміті БРІКС, передало видання Eyewitness news. Водночас речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що обговорення можливої особистої участі Путіна у саміті БРІКС все ще триває, «формат поки що не визначено».

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17 березня Палата попереднього провадження Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт російського президента Володимира Путіна та уповноваженої при президенті Росії з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Це рішення ухвалено у зв'язку з ймовірною відповідальністю за воєнний злочин – незаконна депортація дітей. Це означає, що Преторія формально має затримати Путіна після прибуття до ПАР.

Після цього уряд Південно-Африканської Республіки заявив, що «взяв до відома» рішення МКС.