В Україну вдалося повернути жінку з дитиною, незаконно вивезених до Росії – Лубінець

В Україну вдалося повернути матір із маленьким сином, яких незаконно депортували до Росії, повідомив 4 липня уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, родина звернулася до уповноваженого у травні, просили допомогти повернути їх в Україну.

«Як з’ясувалось, до початку повномасштабної війни сім’я проживала в Липцях, на Харківщині. В їхнє село російські окупанти зайшли в перший же день вторгнення – 24 лютого. 16 березня минулого року окупаційна влада в примусовому порядку, зухвало порушивши всі права людини та громадянина, вивезла сім’ю до Воронезької області», – йдеться в повідомленні.

В офісі омбудсмена повідомили, що, попри наявність необхідних документів, маму з маленьким сином кілька разів не пропускала на кордоні російська сторона. «І, що вже не дивує, жодних пояснень не надавали», – зауважив Дмитро Лубінець.

Попри це, за словами омбудсмана, 18 червня жінку з дитиною вдалося повернути додому, наразі вони перебувають у Харкові.

На сьогодні, за даними української влади, офіційно відомо про майже 20 тисяч дітей, депортованих Росією з окупованих територій України.

31 травня російське видання «Важные истории» повідомило, що близько двох з половиною тисяч дітей-сиріт або тих, які залишилися без батьківського піклування, могли вивезти до Росії з початку широкомасштабного вторгнення в Україну.

17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна, а також уповноваженої з прав дитини при президентові РФ Марії Львової-Бєлової.

За версією суду, Путін та Львова-Бєлова особисто відповідальні за примусову депортацію дітей із окупованих українських територій до Росії. У РФ після ордеру на арешт Путіна і Львової-Бєлової заявили, що повернуть дітей Україні, коли будуть «безпечні умови».