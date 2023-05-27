«Виявився сміливим і винахідливим»: в Україну з Росії повернули депортованого хлопця – Верещук

До України із Росії вдалось повернути ще одну депортовану дитину, повідомила українська міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

За її даними, хлопчик на ім’я В’ячеслав ріс без батьків. У 2021-му у віці 15 років почав навчання в Маріупольському вищому металургійному училищі.

«Після захоплення ворогом Маріуполя окупанти депортували В’ячеслава до Шахтарська. Але хлопець виявився сміливим і винахідливим. Знайшов спосіб дати знати про себе та зв’язатись, з ким треба. Решта було справою зусиль, терпіння та наполегливості багатьох небайдужих людей. Але сьогодні хлопець вже з нами», – зазначила Верещук.

Очільниця Мінреінтеграції подякувала Міністерству закордонних справ України та службі у справах дітей Деснянського району Києва.

Окремо вона висловила подяку програмній директорці міжнародної благодійної організації «СОС Дитячі містечка Україна» Дар’ї Касьяновій та українській мережі «За права дитини».

На сьогодні, за даними української влади, офіційно відомо про майже 20 тисяч дітей, депортованих Росією з окупованих територій України.

17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна, а також уповноваженої з прав дитини при президентові РФ Марії Львової-Бєлової.

За версією суду, Путін та Львова-Бєлова особисто відповідальні за примусову депортацію дітей із окупованих українських територій до Росії. У РФ після ордеру на арешт Путіна і Львової-Бєлової заявили, що повернуть дітей Україні, коли будуть «безпечні умови».