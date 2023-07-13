Звільненій з полону матері повернули двох дітей з окупованих територій  – Лубінець

Україна вивезла двох дітей з окупованих територій, повідомив уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець 13 липня.

Йдеться про дівчат п’яти і 12 років, які були розлучені з батьками з першого дня повномасштабного російського вторгнення.

«Весь час вони перебували з бабусею, яка відмовлялася передавати дітей матері, котра повернулася з полону. Після звернення мами дівчаток, наш Офіс напрацював механізм їх повернення із російською стороною. І, на щастя, все вдалося. Нині сім’я возз’єдналася», – розповів Лубінець.

Він додав, що Офіс омбудсмена продовжує працювати над поверненням вивезених Росією дітей до України.

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Раніше радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що 13 тисяч українських дітей в окупованому місті перебувають під загрозою примусового вивезення до Росії.

На офіційному порталі «Діти війни» станом на 13 липня зазначено, що Росія депортувала 19 тисяч 474 дитини – принаймні, стільки випадків підтверджено українською владою. Водночас портал наводить дані, які озвучує Росія – за ними, могли вивезти 744 тисячі дітей, вказано на порталі. Повернути вдалося 383 дитини.