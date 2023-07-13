В Україні зросла кількість постраждалих через війну дітей – ОГП

Від початку повномасштабної війни в Україні постраждали більше ніж 1552 дитини, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора. За даними відомства, станом на ранок 13 липня зросло число поранених неповнолітніх.

«За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 494 дитини (дані за останні дні не змінилися – ред.) загинули та понад 1058 отримали поранення різного ступеня тяжкості», – йдеться в повідомленні.

У прокуратурі уточнили, що ці дані не є остаточними, наразі триває робота з їхнього встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово захоплених та звільнених територіях.

Приріст поранених дітей стався 12 липня внаслідок обстрілу військами РФ Запоріжжя. Тілесних ушкоджень різної тяжкості зазнали 6 дітей віком від 3 до 17 років.