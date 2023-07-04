Посланець папи Римського заявив про роботу над «механізмом» повернення дітей в Україну

Посланець папи Римського Маттео Дзуппі заявив, що заявив у вівторок, що працює над «механізмом», який міг би забезпечити повернення дітей, вивезених із України в Росію.

«Побачимо, як ми зможемо запустити механізм для дітей і допомоги, як ми сказали на гуманітарному фронті, особливо для дітей, які повинні мати можливість повернутися в України», – сказав Дзуппі на презентації книги у Римі, передає агенція Reuters.

Дзуппі сказав, що особисто обговорював це питання з понтифіком.

Італійський кардинал відвідав минулого тижня Москву, а перед тим – Київ. Ватикан охарактеризував його зусилля як пошук «гуманітарних ініціатив, які б відкрити дорогу до миру».

У неділю в інтерв’ю телекомпанії RAI, Дзуппі пояснив, що не працює над «мирним планом» чи «посередництвом» між Києвом та Москвою, а зосереджений на «гуманітарних аспектах».

На сьогодні, за даними української влади, офіційно відомо про майже 20 тисяч дітей, депортованих Росією з окупованих територій України.

17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна, а також уповноваженої з прав дитини при президентові РФ Марії Львової-Бєлової.

За версією суду, Путін та Львова-Бєлова особисто відповідальні за примусову депортацію дітей із окупованих українських територій до Росії. У РФ після ордеру на арешт Путіна і Львової-Бєлової заявили, що повернуть дітей Україні, коли будуть «безпечні умови».