Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Міжнародні

Посланець папи заявляє, що його візит до Москви був зосереджений не на мирному плані

Минулого тижня в Москві Маттео Дзуппі зустрівся з одним із радників президента РФ Володимира Путіна Юрієм Ушаковим і главою РПЦ патріархом Кирилом.

Посланець папи Римського Маттео Дзуппі заявив, що його місія до Москви щодо війни в Україні була зосереджена на гуманітарних питаннях і не передбачала жодних обговорень мирного плану. Про це повідомляє Reuters.

Минулого тижня в Москві Дзуппі зустрівся з одним із радників президента РФ Володимира Путіна Юрієм Ушаковим і главою РПЦ патріархом Кирилом.

На початку червня Дзуппі також відвідав Київ, де зустрівся із президенто України Володимиром Зеленським. Як повідомляли в ОП, президент і кардинал Ватикану «докладно обговорили імплементацію української «формули миру» та необхідність залучення до участі у Глобальному саміті миру широкого кола країн, зокрема, глобального Півдня».

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG