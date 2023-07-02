Посланець папи заявляє, що його візит до Москви був зосереджений не на мирному плані

Посланець папи Римського Маттео Дзуппі заявив, що його місія до Москви щодо війни в Україні була зосереджена на гуманітарних питаннях і не передбачала жодних обговорень мирного плану. Про це повідомляє Reuters.

Минулого тижня в Москві Дзуппі зустрівся з одним із радників президента РФ Володимира Путіна Юрієм Ушаковим і главою РПЦ патріархом Кирилом.

На початку червня Дзуппі також відвідав Київ, де зустрівся із президенто України Володимиром Зеленським. Як повідомляли в ОП, президент і кардинал Ватикану «докладно обговорили імплементацію української «формули миру» та необхідність залучення до участі у Глобальному саміті миру широкого кола країн, зокрема, глобального Півдня».