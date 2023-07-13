Під загрозою депортації з Маріуполя у РФ перебувають 13 тисяч українських дітей – Андрющенко

З окупованого Маріуполя можуть примусово вивезти до Росії 13 тисяч українських дітей, повідомив проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, це передбачено «планом евакуації», який окупаційна влада розробила ще минулого року, коли ЗСУ наступали на харківському і херсонському напрямках. Зараз цей план поновили і доопрацювали, каже він.

«Він передбачає «евакуацію» окупаційних адміністрацій на територію Новоазовського району, безпосередньо Новоазовськ-Сєдово, так само «евакуацію» цивільного населення за бажанням. Але найгірше в цій ситуації – щодо дітей передбачена примусова й однозначна евакуація всіх. І ми на це дивимося як на найбільший ризик, тому що це чергова хвиля викрадення дітей, може бути. У Маріуполі знаходиться на сьогодні приблизно 13 тисяч дітей. Тобто, якщо вони всі вивезуть ще наших маріупольських дітей, які додадуться до 1300 викрадених до того, це ризик і це проблема. І ми розуміємо, що таке може бути», – зазначив посадовець.

На офіційному порталі «Діти війни» станом на 6 липня зазначено, що Росія депортувала 19 тисяч 493 дитини, принаймні, стільки випадків підтверджено українською владою. За даними з відкритих джерел відомо, що загалом до Росії могли вивезти 744 тисячі дітей, вказано на порталі. Повернути вдалося 380.

Маріуполь з 20 травня 2022 року перебуває під окупацією РФ.