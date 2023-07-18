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Кулеба на дебатах Генасамблеї ООН закликав деякі країни припинити вдавати нейтральність

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час виступу на засіданні Генеральної асамблеї ООН, 22 лютого 2023 року

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав деякі країни припинити вдавати нейтральність, оскільки їй немає місця в умовах геноцидної війни.

«Кожен крок українського солдата вперед – це крок до миру. Кожен звільнений кілометр – це кілометр безпеки. Коли 603 700 квадратних кілометрів будуть вільні від загарбників, мир буде повністю відновлений. Я закликаю всі держави поставитися до цього максимально реалістично. Деякі війни – це не просто конфлікти між двома сторонами. Деякі війни є загарбницькими, коли одна країна нападає на іншу та намагається її знищити. Деякі війни є геноцидними. Їх неможливо завершити просто сівши та поговоривши. Їх потрібно виграти, на жаль, на полі бою, і заплатити високу ціну, щоб агресор відкинув свої плани завоювання та вбивства», – сказав він під час на дебатах Генасамблеї ООН.

Кулеба висловив сподівання «рішучість у справі захисту цілей і принципів Статуту ООН».

«Я дякую всім, хто зайняв тверду позицію на боці правди, і розраховую на вашу подальшу рішучість у справі захисту цілей і принципів Статуту ООН. Я закликаю всіх інших припинити вдавати нейтральність. Немає місця нейтральності в ситуації геноцидної війни та масових звірств», – наголосив міністр.

Генеральна асамблея складається з 193 членів ООН і є форумом для обговорення різноманітних міжнародних питань.

Наприклад, Китай, який є членом ООН та одним з п’яти постійних членів Радбезу ООН, ніколи публічно не підтримував повномасштабне вторгнення Росії в Україну, але також ніколи не критикував Москву через війну.


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