Кулеба на дебатах Генасамблеї ООН закликав деякі країни припинити вдавати нейтральність

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав деякі країни припинити вдавати нейтральність, оскільки їй немає місця в умовах геноцидної війни.

«Кожен крок українського солдата вперед – це крок до миру. Кожен звільнений кілометр – це кілометр безпеки. Коли 603 700 квадратних кілометрів будуть вільні від загарбників, мир буде повністю відновлений. Я закликаю всі держави поставитися до цього максимально реалістично. Деякі війни – це не просто конфлікти між двома сторонами. Деякі війни є загарбницькими, коли одна країна нападає на іншу та намагається її знищити. Деякі війни є геноцидними. Їх неможливо завершити просто сівши та поговоривши. Їх потрібно виграти, на жаль, на полі бою, і заплатити високу ціну, щоб агресор відкинув свої плани завоювання та вбивства», – сказав він під час на дебатах Генасамблеї ООН.

Кулеба висловив сподівання «рішучість у справі захисту цілей і принципів Статуту ООН».

«Я дякую всім, хто зайняв тверду позицію на боці правди, і розраховую на вашу подальшу рішучість у справі захисту цілей і принципів Статуту ООН. Я закликаю всіх інших припинити вдавати нейтральність. Немає місця нейтральності в ситуації геноцидної війни та масових звірств», – наголосив міністр.

Генеральна асамблея складається з 193 членів ООН і є форумом для обговорення різноманітних міжнародних питань.

Наприклад, Китай, який є членом ООН та одним з п’яти постійних членів Радбезу ООН, ніколи публічно не підтримував повномасштабне вторгнення Росії в Україну, але також ніколи не критикував Москву через війну.



