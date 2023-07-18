НАБУ закликає уряд терміново усунути корупційні ризики з постанови про закупівлі під час воєнного стану

Національне антикорупційне бюро України закликає Кабінет міністрів України терміново усунути корупційні ризики в порядку закупівель під час воєнного стану, який передбачений урядовою постановою №1178.

«НАБУ поінформувало КМУ листом і надало відповідні рекомендації. Відповідно до закону Про Національне антикорупційне бюро України, органи державної влади мають упродовж 30 днів розглянути ці рекомендації», – йдеться в заяві бюро.

У НАБУ уточнюють, що неврегульованість визначення ціни, відсутність відповідальності, можливість закупівель без торгів є корупційними ризиками, які потребують термінового усунення.

Цю постанову №1178 уряд схвалив у жовтні 2022 року, після того було внесено низку змін.