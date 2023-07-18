У парламенті обговорюють обмеження місцевих закупівель через «історії про барабани» – Арахамія

Голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія звернувся до представників місцевого самоврядування через останні резонансні повідомлення про закупівлі.

За його словами, звернення стосується всі відповідальних за процедури закупівель «незалежно від політичного забарвлення».

На думку народного депутата, у суспільстві «назріває дуже серйозне невдоволення» діями місцевих чиновників через пріоритети під час закупівель.

«Усі ці історії про барабани, стадіони, люксові овочерізки, перекладання бруківки, там, де вона не в такому жахливому стані, значною мірою дестабілізують суспільство, яке живе непростим життям, примудряючись не просто виживати, але ще й волонтерити, донатити на армію та зберігати оптимістичний погляд на майбутнє», – заявив голова фракції.

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Він додав, що військові на фронті також «шоковані» цими повідомленнями.

Арахамія стверджує, що члени парламенту «активно» обговорюють можливе обмеження розпорядження коштами на місцях.

«Зупиняє нас лише те, що ми знаємо: коли ми це зробимо, ви почнете голосно кричати про «напад на децентралізацію», що «влада атакує місцеве самоврядування» та поширювати інші схожі меседжі. Саме тому я вирішив опублікувати цей пост. Вважайте це останнім попередженням», – написав він.

В разі, якщо сумнівні закупівлі не припиняться, Арахамія пообіцяв внесення «законодавчих обмежень» Верховною Радою на час воєнного стану.

Адміністрація Дніпровського району Києва в червні повідомила про розірвання угоди на закупівлю 306 барабанів до укриттів після того, як ця публічна закупівля спричинила широкий резонанс.