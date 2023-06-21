Міноборони повідомило про перші договори на закупівлі харчів за новою процедурою

Станом на 21 червня Міністерство оборони уклало перші три договори на постачання харчів для Збройних сил відповідно до Каталогу продуктів харчування – про це відомство повідомило в середу.

«Всього вже визначено 19 переможців з 22. Ще по 16 переможцям конкурсу наразі здійснюється підготовка договорів для їх підписання, внесення переможцями конкурсу депозитів на рахунок міністерства, як того вимагає тендерна документація», – йдеться в повідомленні.

У трьох тендерах Міноборони відхилило всіх учасників через невідповідність цінових пропозицій умовам оголошення, оголосивши повторні торги.

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«Зазначимо, що у повторних процедурах закупівлі так само беруть участь всі бажаючі, а не лише діючі учасники. Тому Міноборони з метою розширення кола потенційних учасників та зниження ціни на аукціоні просить долучатись всіх, хто має бажання і спроможності», – додають у відомстві.

На початку травня прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що торги із закупівель харчів для українських військових стануть публічними.

У березні журналісти «Схем» (Радіо Свобода) на основі контрактів на харчування армії дійшли висновку, що навіть після зниження вартості каталогу на продукти для військових ціни все одно залишаються вищими за середньоринкові. За оцінками «Схем», маржа для приватних фірм по деяких позиціях на багатомільярдних контрактах може скласти від 30 до 70 відсотків.