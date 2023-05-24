САП підозрює експосадовця кіностудії Довженка в розкраданні коштів – справу передали до суду

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури передав до суду справу щодо колишнього головного інженера кіностудії імені Довженка, повідомляє відомство 24 травня.

За повідомленням, колишнього інженера та генерального директора приватної компанії підозрюють у розкраданні понад 4,4 мільйона гривень коштів державного підприємства.

За даними слідства, в 2018 році кіностудія оголосила торги із закупівлі обладнання. У них нібито перемогла наперед визначена компанія, договір із якою не передбачав санкцій за порушення термінів постачання.

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«Обладнання для кіностудії мали поставити до кінця 2018 року, проте фактично кіностудія отримала частину обладнання лише у квітні 2019 року. Незважаючи на це, головний інженер посприяв у тому, щоб держпідприємство сплатило приватній компанії усю суму коштів, передбачену умовами договору. Як наслідок, кіностудія за непоставлене обладнання сплатила понад 4,4 мільйона гривень», – йдеться в повідомленні.

Дії експосадовця та приватного підприємця кваліфікували за статтею про привласнення й розтрату майна. Їм загрожує від семи до 12 років ув’язнення із обмеженням права на види діяльності до трьох років в разі визнання винними.

Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру колишньому головному інженеру кіностудії та директору приватної компанії в жовтні 2022 року.