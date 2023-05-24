НАБУ передало до суду справу проти «колишнього голови фіскальної служби»

Національне антикорупційне бюро України оголосило 24 травня, що передало до суду справу за звинуваченням «колишнього голови Державної фіскальної служби та його радника». Прізвище у повідомленні не назване, але деталі справи вказують на Романа Насірова.

У справі йдеться про «21 млн євро та 5,5 млн доларів США неправомірної вигоди».

«Це найбільша в історії сума, задокументована правоохоронцями. Колишнього голову ДФС звинувачують в отриманні неправомірної вигоди за відшкодування ПДВ в інтересах компаній аграрного холдингу. Дії екскерівника ДФС кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 КК України, а його радника – за ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 КК України (це стаття про «Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою» – ред.)», – вказано в повідомленні.

44-річний Насіров стане найбільш високопоставленим колишнім посадовцем, який постане перед судом відтоді, як Україна стала боротися з хабарництвом, щоб приєднатися до Європейського союзу. Розслідування проти Насірова розпочалося в 2017 році, коли він перестав обіймати посаду голови Державної фіскальної служби (ДФС).

Насіров раніше заперечував свою провину.

Минулого тижня українські правоохоронні органи повідомили про затримання та арешт колишнього голови Верховного суду Всеволода Князєва.