Суд заарештував підозрюваного в хабарництві ексголову ДФС

Вищий антикорупційний суд 31 жовтня обрав запобіжний захід колишньому голові Державної фіскальної служби України (ДФС), який підозрюється в отриманні неправомірної вигоди в особливо великих розмірах, повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

«Суддя, заслухавши учасників процесу, частково задовольнила клопотання та застосувала до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 17 грудня 2022 року з альтернативою внесення 523,2 млн грн застави», – повідомляє пресслужба САМ.

У відомстві не озвучили імені підозрюваного, водночас матеріали справи та період, щодо якого проводилось розслідування, вказують, що йдеться про Романа Насірова.

«За версією слідства, очільник ДФС України за пособництва свого радника протягом 2015 -2016 років одержав на свою користь та на користь третіх осіб понад 722 млн гривень неправомірної вигоди за вчинення дій, пов’язаних із забезпеченням відшкодування ПДВ підконтрольним власнику агрохолдингу юридичним особам у розмірі понад 3,2 млрд гривень», – йдеться в повідомленні.

17 жовтня детективи НАБУ повідомили про підозру в одержанні хабаря в особливо великому розмірі колишньому голові ДФС та в пособництві в її одержанні його раднику.

Роман Насіров також є фігурантом так званої «газової схеми Онищенка», за якою щодо нього була відкрита справа ще в 2017 році.