Екстрадиція Бахматюка: ОГП відповів НАБУ

Офіс генерального прокурора заявляє, що готовий після усунення НАБУ «процесуальних порушень» у матеріалах екстрадиційного запиту щодо підозрюваного колишнього власника «ВіЕйБі Банку» Олега Бахматюка направити їх до Австрії для його затримання і подальної видачі Україні.

В ОГП відповіли на вчорашню заяву Національного антикорупційного бюро, яке звинуватило прокуратуру в саботуванні справи.

В Офісі генпрокурора всі звинувачення відкинули і заявили, що вчасно реагували на звернення НАБУ, а двічі відхилили їх через наявність на це підстав.

«Першого разу Офіс генерального прокурора повернув клопотання НАБУ, адресоване одній з європейських країн, про видачу підозрюваного для притягнення до кримінальної відповідальності у зв’язку з тим, що на виконання ухвали Печерського районного суду Києва, кримінальне провадження, в рамках якого направлялися матеріали, підлягало закриттю», – повідомили в ОГП.

«Тривалий розгляд другого клопотання НАБУ пов’язаний із тим, що запитуваний висновок (САП про законність процесуальних рішень у кримінальному провадженні і наявність підстав для звернення із запитом про видачу особи, встановленої на території іноземної держави) надійшов до ОГП лише через місяць після отримання матеріалів про видачу особи від НАБУ. Водночас, він не містив відомостей про законність й обґрунтованість винесеної детективом постанови про оголошення підозрюваного у міжнародний розшук. У зв’язку з цим Офіс повторно запитав необхідні відомості. Останній пакет документів надано 16 листопада, а рішення про повернення клопотання прийнято 23 листопада», – додали в прокуратурі.

Національне антикорупційне бюро 10 грудня звинуватило Офіс генерального прокурора у спробі саботувати розслідування особливого тяжкого злочину після того, як в ОГП відмовилися підписати клопотання про екстрадицію з Австрії в Україну колишнього власника «VAB Банку» Олега Бахматюка і заявили, що причиною цього є «процесуальні порушення».

У бюро заявили, що двічі зверталися до ОГП із клопотанням про екстрадицію Бахматюка і двічі «отримали відмову з грубим порушенням строків».

При цьому спершу, кажуть у НАБУ, причина відмови була формальною, а вдруге «департамент міжнародного правового співробітництва ОГП піддав сумніву чинне рішення суду, що взагалі не є компетенцією ОГП».

Натомість в ОГП заявили, що «жодним чином не надають оцінки і не ставлять під сумнів чинність, обґрунтованість і вмотивованість ухвали Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду».

НАБУ підозрює колишнього бенефіціарного власника «VAB Банку» Олега Бахматюка в змові з колишнім першим заступником голови Нацбанку Олександром Писаруком для виведення у 2014 році 1,2 мільярда гривень рефінансування з цього комерційного банку.

Наприкінці листопада 2019 року Міністерство внутрішніх справ України за заявою НАБУ оголосило в розшук у цій справі Бахматюка та його сестру Наталію Василюк. Бахматюк неодноразово заявляв, що перебуває у Відні і готовий брати участь в усіх процесуальних діях.