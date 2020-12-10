НАБУ звинуватило ОГП у спробі саботувати розслідування проти Бахматюка

Національне антикорупційне бюро звинуватило Офіс генерального прокурора у спробі саботувати розслідування особливого тяжкого злочину після того, як в ОГП відмовилися підписати клопотання про екстрадицію з Австрії в Україну колишнього власника «VAB Банку» Олега Бахматюка і заявили, що причиною цього є «процесуальні порушення».

«Днями Офіс генерального прокурора пояснив, чому відмовляється погоджувати екстрадицію колишнього власника «ВіЕйБі Банку», якого НАБУ і САП підозрюють у заволодінні 1,2 млрд грн кредиту, наданого Нацбанком. Ключовий аргумент – НАБУ нібито порушило норми національного та міжнародного законодавства у процесі розслідування. Це не відповідає дійсності», – наголосили у НАБУ.

У бюро заявили, що двічі зверталися до ОГП із клопотанням про екстрадицію Бахматюка і двічі «отримали відмову з грубим порушенням строків».

При цьому спершу, кажуть у НАБУ, причина відмови була формальною, а вдруге «департамент міжнародного правового співробітництва ОГП піддав сумніву чинне рішення суду, що взагалі не є компетенцією ОГП».

«Йдеться про ухвалу Апеляційної палати ВАКС від 28.05.2020, якою ексвласнику «ВіЕйБі Банку» обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою (наявність рішення суду про тримання особи під вартою є обов’язковою вимогою до запиту про екстрадицію). Ця ухвала ніким не оскаржувалася і є чинною до цього часу. Фактично, ми є свідками вибіркової оцінки з боку ОГП рішень суду: одні (рішення Печерського суду) – виконує безапеляційно, а іншими (Апеляційної палати ВАКС) – просто нехтує», – заявили в бюро і наголосили, що «категорично не погоджуються» з таким діями департаменту міжнародно-правового співробітництва ОГП.

Через це НАБУ 8 грудня направило дисциплінарну скаргу на дії його керівника.

У НАБУ також висловили впевненість у тому, що наразі наявні всі законні підстави для початку екстрадиції в Україну колишнього власника «VAB Банку».

На початку цього тижня в Офісі генерального прокурора у відповідь на запит Радіо Свобода пояснили наявністю «процесуальних порушень» відмову Національному антикорупційному бюро України в підписанні клопотання про екстрадицію з Австрії в Україну колишнього власника «VAB Банку» Олега Бахматюка.

«Після усунення Національним антикорупційним бюро України процесуальних порушень в матеріалах екстрадиційного запиту, Офіс генерального прокурора готовий направити їх у порядку, встановленому чинним національним і міжнародним законодавством до компетентних органів іноземної держави для затримання особи та її подальшої екстрадиції в Україну», – додали в Офісі генерального прокурора.

НАБУ підозрює колишнього бенефіціарного власника «VAB Банку» Олега Бахматюка в змові з колишнім першим заступником голови Нацбанку Олександром Писаруком для виведення у 2014 році 1,2 мільярда гривень рефінансування з цього комерційного банку.

Наприкінці листопада 2019 року Міністерство внутрішніх справ України за заявою НАБУ оголосило в розшук у цій справі Бахматюка та його сестру Наталію Василюк. Бахматюк неодноразово заявляв, що перебуває у Відні і готовий брати участь в усіх процесуальних діях.