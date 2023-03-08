Суд заочно заарештував власника агрохолдингу за підозрою в хабарі Насірову – САП

Вищий антикорупційний суд заочно заарештував власника агрохолдингу, якого підозрюють у дачі хабара колишньому голові Державної фіскальної служби – про це повідомляє 8 березня Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

За повідомленням, таке рішення ухвалив слідчий суддя 7 березня за клопотанням детективів НАБУ. Йдеться про «власника одного з агрохолдингів, який у власних інтересах надав неправомірну вигоду у розмірі 722 мільйона гривень колишньому голові ДФС України та його раднику».

Суддя вирішить питання щодо застосування цього заходу після затримання фігуранта справи.

«Протягом 2015 -2016 років очільник ДФС України одержав на свою користь та на користь третіх осіб від власника агрохолдингу понад 722 мільйона гривень неправомірної вигоди за вчинення дій, пов’язаних із забезпеченням відшкодування ПДВ підконтрольним власнику агрохолдингу юридичним особам у розмірі понад 3,2 мільярда гривень», – йдеться в повідомленні.

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Дії власника компанії кваліфікували за статтею про надання неправомірної вигоди службовцю. Його ім’я правоохоронці не називають.

У жовтні 2022 року Вищий антикорупційний суд взяв ексголову Державної фіскальної служби України під варту з альтернативою внесення 523,2 мільйона гривень застави. Обставини справи вказують на Романа Насірова, який очолював відомство з 2015 по 2017 рік.

17 жовтня детективи НАБУ повідомили про підозру в одержанні хабаря в особливо великому розмірі колишньому голові ДФС та в пособництві в її одержанні його раднику.

Роман Насіров також є фігурантом так званої «газової схеми Онищенка», за якою щодо нього була відкрита справа ще в 2017 році.