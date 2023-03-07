Народного депутата мають примусово доставити на судове засідання 9 березня – САП

Вищий антикорупційний суд постановив здійснити привід народного депутата на судове засідання щодо недостовірного декларування – про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура 7 березня.

«7 березня 2023 року колегія суддів ВАКС, розглянувши клопотання прокурора САП, постановила здійснити привід народного депутата України, обвинуваченого в умисному внесенні суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації, на 12:30 09.03.2023 для участі у судовому засіданні», – йдеться в повідомленні.

Привід мають здійснити детективи Національного антикорупційного бюро.

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За даними прокуратури, народний депутат не вказав у декларації за 2020 рік квартиру вартістю близько 2 мільйони гривень, яку він орендував протягом року.

САП не називає імені фігуранта, проте, за даними агентства «Інтерфакс», йдеться про представника «Слуги народу» Максима Пашковського. Наприкінці січня стало відомо, що Вищий антикорупційний суд постановив здійснити його привід на судове засідання.

У липні 2021 року НАЗК повідомило про виявлені порушення в 12 деклараціях, в тому числі в декларації Пашковського.