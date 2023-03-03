Оборудки з житлом: САП передала до суду справу проти колишнього голови Держприкордонслужби

Спеціалізована антикорупційна прокуратура передала до Вищого антикорупційного суду справу щодо групи людей, в тому числі колишнього голови Державної прикордонної служби щодо зловживання службовим становищем – про це відомство повідомило 3 березня.

Справа стосується як ексголови ДПСУ, так і колишнього начальника Першого окремого відділу капітального будівництва прикордонної служби, а також директора компанії-забудовника.

За даними слідства, в першій половині 2019 року забудовник мав передати Держприкордонслужбі 66 квартир у двох будинках Львові, в тому числі в будинку в центрі міста. Житло призначалося для прикордонників та їхніх родин. Втім, компанія продала ці квартири.

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«Задля приховання своїх злочинних дій директор товариства вступив у злочинну змову із представниками Державної прикордонної служби України та провів «заміну» житла, хоча воно не відповідало умовам договорів. У результаті прикордонна служба отримала 53 квартири у одному з районів Львівської області, вартість яких на 10,68 мільйона гривень дешевша за нерухомість у Львові, що підтверджено висновками проведених експертиз», – стверджує САП.

Прокуратура разом із Національним антикорупційним бюро повідомила фігурантам про підозру в зловживанні владою та службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідк, в жовтні 2022 року.

До кінця травня 2019 року Державну прикордонну службу очолював Петро Цигикал.