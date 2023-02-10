Правоохоронці повідомили про підозру 5 інспекторам Житомирської митниці

П’ятьом інспекторам митного посту однієї з митниць Державної митної служби України повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем, повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.



За даними слідства, інспектори протягом 2018-2020 років, діючи в інтересах підприємства, яке мало на меті ухилення від сплати обов’язкових митних та податкових платежів, здійснювали розмитнення вживаних великогабаритних транспортних засобів з ЄС за товаросупровідними документами, які містили завідомо неправдиві відомості щодо вартості, дати виробництва, номенклатури, походження товарів.



В Офісі генпрокурора заявляють, що це призвело до ненадходження до держбюджету понад 3,5 мільйонів гривень.



Тривають обшуки за місцем роботи підозрюваних, вирішується питання про їх відсторонення від виконання посадових обов’язків та обрання запобіжних заходів, додають в ОГП.



Водночас у Службі безпеки України повідомляють, що спільно з ДБР вони ліквідували «нову корупційну схему» на Житомирській митниці. у СБУ уточнюють, що 5 головним інспекторам митного посту «Житомир Центральний» повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

У Державній митній службі наразі це не коментують.

В Офісі генерального прокурора раніше сьогодні повідомили про обшуки на митницях 7 областей України.