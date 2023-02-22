САП повідомила про підозру ексміністру Пивоварському та його першому заступнику

Колишньому міністру інфраструктури України та його колишньому першому заступнику повідомили про підозру у зловживанні владою та службовим становищем, яке завдало державі понад 30 млн доларів збитків, повідомляє Спеціальна антикорупційна прокуратура.

Оскільки місцеперебування колишнього першого заступника міністра не встановлено, про підозру йому повідомили заочно. Щодо міністра – не уточнюється.

За даними слідства, у 2015 році міністр спільно зі своїм заступником, який також був головою Тарифної ради Мінінфраструктури видав наказ, який дозволяв приватним компаніям стягувати половину ставки корабельного збору із суден в морському порту «Південний».

«Цей наказ було видано попри те, що акваторія морського порту «Південний» є державною власністю та перебуває у користуванні АМПУ і право на збори належить виключно держпідприємству. Відповідно до цього наказу, підприємству призначалась усього частина коштів, інша частина стягувалась приватними компаніями. У результаті державі було завдано понад 30 млн дол. США збитків, що підтверджено відповідними висновками експертиз», – додають у САП.

Досудове розслідування у справі триває, встановлюються інші особи, які можуть бути причетними.

Антикорупційна прокуратура не уточнює прізвищ міністра та його заступника. проте у 2015 році Мінінфраструктури очолював Андрій Пивоварський. Наразі він не коментував вручення йому підозри.