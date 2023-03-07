САП заявляє, що рахунки Коболєва не блокували – він заперечує

Ексголова правління групи «Нафтогаз» Андрій Коболєв не вніс присуджену йому заставу, заявляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура 7 березня.

За повідомленням, Коболєв мав внести заставу в понад 229 мільйонів гривень до 6 березня, але не зробив цього в повному обсязі. При цьому САП заявляє, що суд не накладав арешт у цій кримінальній справі на рахунки колишнього посадовця.

«Всупереч поширеній у деяких ЗМІ інформації, станом на сьогодні жодні рахунки підозрюваного суд не арештовував у цьому кримінальному провадженні. Також, наразі з боку НАБУ і САП відсутні будь-які ініціативи щодо блокування рахунків підозрюваного, які б перешкоджали йому використовувати наявні в нього фінансові активи», – стверджує пресслужба відомства.

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Натомість Коболєв назвав заяву САП «маніпулятивною» і оприлюднив фото sms-повідомлень, які свідчать, за його словами, про блокування його рахунків.

«Отримав ці смс прямо перед новим роком, відразу після того, як повідомив декільком моїм візаві в Києві, що після новорічних свят приїду говорити про гроші від західних партнерів на відновлення України», – прокоментував він.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду України 1 березня застосувала до ексголови компанії «Нафтогаз України» Андрія Коболєва запобіжний захід у вигляді майже 230 млн гривень застави, повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорпуційної прокуратури.