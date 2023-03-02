Мер Полтави пішов на угоду зі слідством – суд визнав його винним в організації розтрати

Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором САП та Полтавським міським головою Олександром Мамаєм.



Як повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, суд визнав міського голову винуватим в організації розтрати майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, а також в організації внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що завдало місцевому бюджету понад 570 тис. грн збитків.

Оскільки мер Полтави відшкодував завдані збитки, повністю визнав свою провину та щиро кається, суд призначив йому покарання у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з організаційно-розпорядчими чи адміністративно-господарськими функціями строком на 1 рік. Суд звільнив його від покарання з іспитовим строком один рік.

Також, відповідно до угоди зі слідством, міський голова зобов’язується перерахувати на «Армія дронів» 2 мільйони гривень.



У коментарі виданню «Полтавщина» Олександр Мамай заявив, що його відсторонили на один рік, а через рік він повернеться на посаду міського голови.



За даними слідства, міський голова, перебуваючи у змові з директором та бухгалтером комунальної організації «Інститут розвитку міста», влаштував на роботу двох людей, які фактично не виконували роботу, а насправді вели домашнє господарство у помешканні міського голови та його близького оточення. Для виплати цим особам зарплати службові особи комунальної організації вносили до табелів обліку використання робочого часу недостовірні відомості, що призвело до задання місцевому бюджету понад півмільйона гривень збитків.



Інші обвинувачені у справі – два виконавці та два пособники у розтраті коштів – також визнали свою провину та уклали угоди з прокурором. Відповідно до угоди, їм призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі з іспитовим строком 1 рік та з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з організаційно-розпорядчими чи адміністративно-господарськими функціями строком на 1 рік.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом 30 днів.

Крім того, міського голову Полтави Олександра Мамая підозрюють у несанкціонованому поширенні інформації про розміщення підрозділів ЗСУ. У грудні минулого року СБУ повідомила йому про підозру.