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СБУ повідомила про підозру меру Полтави – несанкціоновано поширював дані про ЗСУ

За даними слідства, мер Полтави в умовах воєнного стану поширив дані, які публічно не оприлюднювалися ні Генштабом ЗСУ, ні Міноборони, ні іншими уповноваженими державними органами.

Служба безпеки України повідомила про підозру міському голові Полтави Олександру Мамаю через несанкціоноване поширення інформації про розміщення підрозділів ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану. Про це повідомляє пресслужба відомства.

За даними слідства, фігурант поширив дані, які публічно не оприлюднювалися ні Генштабом ЗСУ, ні Міноборони, ні іншими уповноваженими державними органами.

Досудове розслідування проводять слідчі Полтавського управління СБУ за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Видання «Полтавщини» з посиланням на свої джерела повідомило, що зранку 29 грудня співробітники СБУ проводять слідчі дії у приміщенні Полтавської міської ради.

За даними місцевих медіа, справа стосується брифінгу міського голови, на якому він озвучив інформацію про формування у місті нової військової частини та її розташування.

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