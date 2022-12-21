«Давай там, українських баб ґвалтуй»: справу дружини військового РФ передали до суду, вона – в міжнародному розшуку

Служба безпеки України за процесуального керівництва Офісу генпрокурора завершили досудове розслідування та скерувала до суду обвинувальний акт стосовно громадянки РФ, яка закликала свого чоловіка – російського військовослужбовця Романа Биковського, який брав участь у війні проти України – ґвалтувати українських жінок. Нині громадянці РФ повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, її оголосили у міжнародний розшук. Про це «Схемам» повідомили в Офісі генерального прокурора. За даними джерел журналістів, йдеться про Ольгу Биковську. Раніше у розслідуванні «Схеми» ідентифікували її та чоловіка-військовослужбовця, розмову яких перехопили та опублікували українські правоохоронці.

Як встановили правоохоронці, «громадянка Російської Федерації, на ґрунті особистої неприязні до українського суспільства та зневаги до українських жінок, закликала свого чоловіка – військовослужбовця окупаційної армії Російської Федерації, підрозділи якого перебували на території Херсонської області, ґвалтувати українських жінок, які перебувають в умовах тимчасової окупації».

Правоохоронці встановили в її діях порушення ч. 2 ст. 27 Конвенції про захист цивільного населення під час війни та Женевських конвенцій в частині, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів.

Наразі громадянці Росії повідомили про підозру у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України), що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років. Її оголосили у державний, міждержавний та міжнародний розшук, а також заочно обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, який може бути застосований після її затримання.

Згідно з даними джерел «Схем» серед правоохоронців, йдеться про громадянку РФ Ольгу Биковську. Раніше «Схеми» разом з російською редакцією «Радіо Свобода» ідентифікували подружжя Биковських, фрагмент розмови яких перехопила СБУ.

У ньому російський військовий спілкувався з дружиною, яка, сміючись, заохочувала чоловіка «ґвалтувати українських баб». Ними виявилися 27-річний десантник Роман Биковський, який брав участь у повномасштабному вторгненні Росії в Україну та його дружина – Ольга Биковська, обоє – родом з Орловської області РФ.

У розмові з журналістами Радіо Свобода Роман Биковський заявив, що голос на записі СБУ – не його. При цьому його голос – такий же, як на «плівках» правоохоронців. Голос Ольги Биковської також повністю співпадає з голосом на опублікованому українською спецслужбою аудіозаписі. Під час розмови з журналістами вона повідомила, що її чоловік перебував у Севастополі, уточнивши, що він лікується у шпиталі після поранення. Де саме – сказала, що не знає. Після цього Ольга Биковська перервала розмову та скидала подальші дзвінки. На повідомлення у соціальних мережах ані Роман Биковський, ані його дружина більше не відповіли.

Після розмови Ольга взагалі видалила сторінку «Вконтакте».