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«Давай там, українських баб ґвалтуй»: справу дружини військового РФ передали до суду, вона – в міжнародному розшуку

Раніше у розмові з чоловіком громадянка РФ закликала його ґвалтувати українських жінок

Служба безпеки України за процесуального керівництва Офісу генпрокурора завершили досудове розслідування та скерувала до суду обвинувальний акт стосовно громадянки РФ, яка закликала свого чоловіка – російського військовослужбовця Романа Биковського, який брав участь у війні проти України – ґвалтувати українських жінок. Нині громадянці РФ повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, її оголосили у міжнародний розшук. Про це «Схемам» повідомили в Офісі генерального прокурора. За даними джерел журналістів, йдеться про Ольгу Биковську. Раніше у розслідуванні «Схеми» ідентифікували її та чоловіка-військовослужбовця, розмову яких перехопили та опублікували українські правоохоронці.

Як встановили правоохоронці, «громадянка Російської Федерації, на ґрунті особистої неприязні до українського суспільства та зневаги до українських жінок, закликала свого чоловіка – військовослужбовця окупаційної армії Російської Федерації, підрозділи якого перебували на території Херсонської області, ґвалтувати українських жінок, які перебувають в умовах тимчасової окупації».

Правоохоронці встановили в її діях порушення ч. 2 ст. 27 Конвенції про захист цивільного населення під час війни та Женевських конвенцій в частині, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів.

Наразі громадянці Росії повідомили про підозру у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України), що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років. Її оголосили у державний, міждержавний та міжнародний розшук, а також заочно обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, який може бути застосований після її затримання.

Згідно з даними джерел «Схем» серед правоохоронців, йдеться про громадянку РФ Ольгу Биковську. Раніше «Схеми» разом з російською редакцією «Радіо Свобода» ідентифікували подружжя Биковських, фрагмент розмови яких перехопила СБУ.

У ньому російський військовий спілкувався з дружиною, яка, сміючись, заохочувала чоловіка «ґвалтувати українських баб». Ними виявилися 27-річний десантник Роман Биковський, який брав участь у повномасштабному вторгненні Росії в Україну та його дружина – Ольга Биковська, обоє – родом з Орловської області РФ.

У розмові з журналістами Радіо Свобода Роман Биковський заявив, що голос на записі СБУ – не його. При цьому його голос – такий же, як на «плівках» правоохоронців. Голос Ольги Биковської також повністю співпадає з голосом на опублікованому українською спецслужбою аудіозаписі. Під час розмови з журналістами вона повідомила, що її чоловік перебував у Севастополі, уточнивши, що він лікується у шпиталі після поранення. Де саме – сказала, що не знає. Після цього Ольга Биковська перервала розмову та скидала подальші дзвінки. На повідомлення у соціальних мережах ані Роман Биковський, ані його дружина більше не відповіли.

Після розмови Ольга взагалі видалила сторінку «Вконтакте».

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