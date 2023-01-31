Недостовірне декларування: ВАКС дозволив примусово привести на засідання народного депутата

Вищий антикорупційний суд постановив здійснити привід на судове засідання народного депутата – про таке рішення він повідомив 31 січня.

Йдеться про справу про декларування недостовірної інформації. За повідомленням, засідання було заплановане на 31 січня.

«На судове засідання депутат вкотре не з’явився. Колегія суддів ВАКС постановила здійснити привід обвинуваченого до Вінницького міського суду для участі у судовому засіданні в режимі відеоконференції з Вищим антикорупційним судом або шляхом забезпечення його участі в режимі відеоконференції із застосуванням власних технічних засобів», – заявила пресслужба ВАКС.

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Суд не розголошує імені фігуранта справи. Проте агентство «Українські новини» повідомляє, що йдеться про представника «Слуги народу» Максима Пашковського. Політична сила наразі це повідомлення не коментувала.

У липні 2021 року НАЗК повідомило про виявлені порушення в 12 деклараціях, в тому числі в декларації Пашковського.