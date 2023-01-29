У ДПСУ розповіли, чи можна непридатним до військової служби держслужбовцям виїжджати за кордон

Заборона на виїзд за кордон держслужбовців, окрім відрядження, стосується й тих, хто непридатний до військової служби, зазначив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

Він наголосив, що заборона вже діє – вона стосується і осіб, які непридатні до військової служби або мали інші підстави для виїзду.

«Треба розуміти, що це стосується чіткого переліку посадових осіб, зокрема керівної ланки, народних депутатів, суддів, прокурорів тощо, а також працівників, заброньованих за органами держвлади на період мобілізації. Особи, не придатні до військової служби, не можуть залишати Україну, якщо є в списках, наданих ДПСУ органами, означеними вище, окрім винятків, визначених для держслужбовців», – сказав речник.

Він підкреслив, що заборона стосується як чоловіків, так і жінок-держслужбовців.

Президент України підписав рішення РНБО щодо виїзду чиновників за кордон. У пʼятиденний строк Кабмін мав розробити такий порядок перетину кордону посадовими особами, щоб підставою могло бути лише реальне службове відрядження.

Про поїздки посадовців за кордон без належних на те підстав повідомлялося раніше. Вранці 26 січня посольство України в Таїланді анонсувало зустріч із народним депутатом Миколою Тищенком 27 січня «для обговорення питань покращення взаємодії з представниками української громади в Королівстві Таїланд». Як повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, народний депутат Микола Тищенко не мав офіційного відрядження до Таїланду.

Тищенка виключили з партії та фракції «Слуга народу». Депутат стверджує, що перебуває з відрядженням в Азії, «усі вищі керівники в курсі».