Відновлення декларування статків посадовців і депутатів. Зеленський відповів на петицію

Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію з вимогою відновити декларування статків посадовців і депутатів.

У відповіді на цю петицію президент нагадав про законопроєкт №8071, який, зокрема, має на меті відновлення обов’язку подання декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Він зазначив, що постановою Верховної Ради від 7 лютого цей законопроект вже включено до порядку денного дев’ятої сесії.

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія подякував за підтримку його законопроєкту №8071.

«Володимир Зеленський підтримав петицію щодо відновлення декларування статків посадовців і депутатів. Хочу подякувати президенту за підтримку мого законопроєкту №8071, який відновлює подання та перевірки електронних декларацій. Напередодні на підтримку законопроєкту №8071 виступили посли G7», – написав Арахамія в телеграмі.

За його словами, законопроєкт уже включено до порядку денного дев'ятої сесії Верховної Ради, створено робочу групу, щоб якнайшвидше забезпечити його ухвалення.

Петицію з вимогою відновити декларування статків посадовців і депутатів було оприлюднено 30 січня 2023 року, протягом місяця вона набрала понад 25 тисяч підписів, необхідних для розгляду.

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