Уряд передав активи Януковича, в тому числі розташовані в «Межигір’ї», Фонду держмайна

Кабінет міністрів передав Фонду державного майна в управління низку конфіскованих активів Віктора Януковича – про це Фонд повідомив 3 березня.

За повідомленням, серед них – активи на території резиденції «Межигір’я».

«ФДМУ готовий взяти на себе відповідальність за ефективне управління цим майном та забезпечити, щоб воно працювало на благо нашої держави та всіх громадян», – заявив голова Фонду Рустем Умєров.

Рішення уряду базується на рішеннях Вищого антикорупційного суду від 12 грудня минулого року і Апеляційної палати цього ж суду від 4 січня 2023 року.

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Зокрема, ФДМУ отримав в управління квартиру і два машиномісця в Києві, три будівлі, житловий будинок, дві земельні ділянки в Донецьку, нежитлові будівлі в Ялті, а також судно марки «‎Бриг», два автомобілі Toyota Sienna і Toyota Land Cruiser 100. Фонд має ухвалити «ефективні управлінські рішення стосовно цих об'єктів, включаючи їх подальшу приватизацію або оренду».

«Крім того, Уряд передав Фонду держмайна Центр відпочинку та здоров’я (Київська обл., Вишгородський район, с. Нові Петрівці), готельно-ресторанний комплекс (Київська область, Вишгородський район, с/рада Сухолуцька, «Акація»), житловий будинок загальною площею 825,8 кв. м (Київська обл., Вишгородський район, с. Нові Петрівці), будинок загальною площею 619,6 кв. м (Київська обл., Вишгородський район, с. Нові Петрівці), а також 100% ТОВ «Танталіт» і 100% ТОВ «Дом Лесника», – перелічує Фонд.

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Відомство керуватиме цими об’єктами, доки їх не включать до складу парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення відповідно до Закону України «Про природно-заповідний фонд України».

У грудні Вищий антикорупційний суд повідомив про стягнення на користь держави майна експрезидента України Віктора Януковича і наближених до нього осіб.