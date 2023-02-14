У ВАКС повідомили про обрання нової голови суду

Вищий антикорупційний суд очолила суддя Віра Михайленко – таке рішення ухвалили 14 лютого на загальних зборах суддів, повідомила пресслужба ВАКС.

Там зауважили, що від 7 травня 2019 року до 6 травня 2022 року головою ВАКС була Олена Танасевич. Від 7 травня 2022 року повноваження голови Вищого антикорупційного суду виконував Олег Павлишин, який має найбільший суддівський стаж.

Також 18 травня 2022 року головою Апеляційної палати ВАКС обрали суддю Олександра Семенникова. Він змінив на цій посаді Даниїлу Чорненьку, додали у ВАКС.

Перше засідання Вищого антикорупційного суду України, яке стало офіційним початком його реальної роботи, відбулося 5 вересня 2019 року. Запуск цього судового органу, який зосереджується саме на розгляді корупційних злочинів, був ключовою вимогою західних партнерів України та міжнародних донорів, а також передумовою для отримання Україною фінансової допомоги.