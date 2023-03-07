САП просить суд призначити Коболєву суворіший запобіжний захід

Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулася до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу ексголові правління компанії «Нафтогаз» Андрію Коболєву.

Як повідомляє пресслужба САП, це зумовлено невиконанням Коболєвим рішення суду щодо внесення 230 млн грн застави.



«Станом на 7 березня до прокурорів САП надійшла інформація про внесення 96 635 681 грн застави за колишнього голову правління НАК «Нафтогаз України». Проте, зауважимо, що відповідно до рішення суду застава має бути сплачена у повному розмірі на рахунки Державної казначейської служби України не пізніше 5 днів з моменту проголошення рішення, тобто до 06.03.2023. Інше, зокрема, часткове внесення коштів, не є виконанням обов’язків, покладених судом на підозрюваного. Зважаючи на те, що рішення суду не виконано, прокурор САП звернувся до суду з клопотанням НАБУ про застосування до підозрюваного більш суворого запобіжного заходу», – йдеться у повідомленні.

САП просить суд призначити Коболєву запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 365 млн грн застави.

Ексголова правління компанії «Нафтогаз» Андрій Коболєв підтвердив отримання нового клопотання. А юридична компанія, яка представляє його інтереси, зауважила, що «Коболєв мав внести заставу в понеділок (6 березня), було зібрано та сплачено орієнтовно половину застави від тієї суми, яку встановив суд».

«Будучи під слідством, Коболєв виконує всі вимоги суду: здав паспорти, частково вніс заставу, повідомляв прокурорів про пересування. Однак прокуратура вимагає призначити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативним правом внесення застави в розмірі 365 млн грн», – додають юристи.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду України 1 березня застосувала до ексголови компанії «Нафтогаз України» Андрія Коболєва запобіжний захід у вигляді майже 230 млн гривень застави.

Колишнього голову правління НАК «Нафтогаз України» підозрюють у зловживанні службовим становищем, яке полягало у забезпеченні йому виплати премій на понад 229 млн грн. За даними слідства, у 2018 році він ініціював розгляд Наглядовою радою компанії питання про погодження виплати премії за досягнення вагомих цілей, реалізацію важливих, стратегічних проектів працівникам НАК «Нафтогаз України», а згодом підготував зміни та доповнення до подання щодо виплати премії за екстраординарні досягнення, визначивши собі розмір премії у розмірі 10 млн доларів США.

Коболєв прокоментував повідомлення про підозру, заявивши, що передбачав його і тому повернувся до України.