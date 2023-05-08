Суд заочно заарештував ексголову Одеського припортового заводу – САП

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду за клопотання детективів НАБУ заарештував колишнього виконувача обов’язків директора Одеського припортового заводу, повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура 8 травня.

«За рішенням суду вказаному підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Після затримання особи та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу», – йдеться в повідомленні.

Експосадовця звинувачують у тому, що він входив до «злочинної організації, яка протягом 2019 – 2021 років заволоділа понад 500 мільйонів гривень коштів держпідприємств» в тому числі «Одеського припортового заводу», уточнює прокуратура.

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Йдеться про справу проти ексголови Фонду державного майна Дмитра Сенниченка. Йому 22 березня повідомили про підозру в причетності до заволодіння коштами держпідприємств, серед яких «найпотужніше хімічне підприємство України АТ «Одеський припортовий завод» і один з найбільших у світі виробників титанової сировини АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія».

Верховна Рада звільнила Сенниченка з посади в лютому 2022 року. Він наразі не коментував звинувачення публічно.

Також про підозру у справі було повідомлено ще дев’ятьом особам. У НАБУ раніше повідомили, що в.о. директора «ОПЗ» і радника голови ФДМУ затримали.