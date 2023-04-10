НАБУ оголосило у розшук ексголову Фонду держмайна Сенниченка

Національне антикорупційне бюро України оголосило у розшук колишнього голову Фонду державного майна Дмитра Сенниченка, який, за даними слідчих, разом із групою осіб заволодів коштами держпідприємств на суму понад 500 мільйонів гривень, йдеться у повідомленні на сайті НАБУ.

Зокрема, НАБУ повідомляє, що розшукує підозрюваних у кримінальному провадженні від 11 березня 2020 року за фактом створення злочинної організації та заволодіння коштами АТ «Одеський припортовий завод» та АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія».

Усього розшукується семеро осіб – Дмитро Сенниченко, Андрій Гмирін, Павло Присяжнюк, Микола Парсентьєв, Олександр Горбуненко, Володимир Колот та Артур Сомов.

Детективи Національного антикорупційного бюро за процесуального керівництва прокурорів САП 22 березня повідомили про підозру колишньому голові Фонду державного майна України Дмитру Сенниченку. Його підозрюють у тому, що він «очолював злочинне угруповання, яке протягом 2019-2021 років заволоділо понад 500 млн грн коштів держпідприємств, серед яких найпотужніше хімічне підприємство України АТ «Одеський припортовий завод» і один з найбільших у світі виробників титанової сировини АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія».

Сенниченка Верховна Рада звільнила його з посади в лютому 2022 року.

Також про підозру у справі було повідомлено ще дев’ятьом особам. У НАБУ раніше повідомили, що в.о. директора «ОПЗ» і радника голови ФДМУ затримали.