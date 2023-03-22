САП і НАБУ заявили про викриття злочинного угруповання на чолі з ексголовою ФДМУ

Детективи Національного антикорупційного бюро за процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 22 березня повідомили про підозру колишньому голові Фонду державного майна України.
Як повідомила пресслужба САП, його підозрюють у тому, що він «очолював злочинне угруповання, яке протягом 2019 – 2021 років заволоділо понад 500 млн грн коштів держпідприємств, серед яких найпотужніше хімічне підприємство України АТ «Одеський припортовий завод» і один з найбільших у світі виробників титанової сировини АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія».
«Метою цієї злочинної організації було встановлення контролю над найважливішими об’єктами управління ФДМУ у добувній, переробній, паливно-енергетичній та інших галузях економіки держави. Злочинний план полягав у призначенні в органи управління державних підприємств лише керованих осіб, які б забезпечили реалізацію сировини, надання послуг тощо, використання державних ресурсів виключно в інтересах членів злочинної організації», – йдеться в повідомленні.
Крім ексголови Фонду держмайна, за даними САП, про підозру повідомили ще дев’ятьом особам:
- підозрюваному співорганізатору злочину – наближеній до голови ФДМУ особі;
- раднику голови ФДМУ;
- двом особам, які у різні періоди виконували обов’язки директора АТ «Одеський припортовий завод»;
- в.о. керівника АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія»;
- двом власникам ТОВ – переможцю аукціону на «ОПЗ»;
- двом особам – підозрюваним співучасникам злочину.
Водночас у НАБУ повідомили, що «сума неправомірної вигоди, отримана членами злочинної організації за весь час контролю АТ «ОПЗ», становить понад два мільярди гривень».
У повідомленні САП і НАБУ не вказані імена фігурантів, водночас відомо, що у вказаний період Фондом держмайна керував Дмитро Сенниченко. Верховна Рада звільнила його з посади в лютому 2022 року.
У НАБУ також повідомили, що в.о. директора «ОПЗ» і радника голови ФДМУ затримали.
Коментарів Сенниченка чи інших фігурантів із цього приводу наразі немає.
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