Одному з фігурантів справи ексголови ФДМ призначили заставу – прокуратура

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід фігуранту справи про ймовірне злочинне угруповання, яке нібито очолював колишній голова Фонду державного майна 24 березня.

Йдеться про одного з колишніх виконувачів обов’язків директора «Одеського припортового заводу».

«Суд відмовив у застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді 5 904 800 гривень застави. Також суд поклав на особу низку процесуальних обов’язків», – йдеться в повідомленні.

САП додає, що прокурор не погоджується з рішенням суду та планує оскаржити його в Апеляційній палаті ВАКС.

Читайте також: САП: експосадовця Міноборони засудили до 4,5 років ув’язнення за пропозицію хабаря

Детективи Національного антикорупційного бюро за процесуального керівництва прокурорів САП 22 березня повідомили про підозру колишньому голові Фонду державного майна України. Його підозрюють у тому, що він «очолював злочинне угруповання, яке протягом 2019 – 2021 років заволоділо понад 500 млн грн коштів держпідприємств, серед яких найпотужніше хімічне підприємство України АТ «Одеський припортовий завод» і один з найбільших у світі виробників титанової сировини АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія».

У повідомленні САП і НАБУ не вказані імена фігурантів, водночас відомо, що у вказаний період Фондом держмайна керував Дмитро Сенниченко. Верховна Рада звільнила його з посади в лютому 2022 року.

У НАБУ також повідомили, що в.о. директора «ОПЗ» і радника голови ФДМУ затримали. Коментарів Сенниченка чи інших фігурантів із цього приводу наразі немає.