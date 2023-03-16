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Новини | Суспільство

ВАКС призначив ексміністру інфраструктури заставу в майже 10 мільйонів гривень

ВАКС не повідомляє імені підозрюваного, проте обставини справи вказують на колишнього міністра Андрія Пивоварського, який очолював Мінінфраструктури  з 2014 по 2016 рік

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду обрав запобіжний захід колишньому міністру інфраструктури – про це пресслужба суду ВАКС повідомила 16 березня.

«Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду застосував до колишнього Міністра інфраструктури України запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 9 997 900 гривень», – йдеться в повідомленні.

Крім того, суд поклав на колишнього урядовця низку процесуальних обов’язків. Він має внести заставу протягом п’яти днів з дня обрання запобіжного заходу.

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ВАКС не повідомляє імені підозрюваного, проте обставини справи, про яку повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, вказують на колишнього міністра Андрія Пивоварського, який очолював Мінінфраструктури з 2014 по 2016 рік. Він не коментував справу публічно.

У лютому колишньому міністру інфраструктури України та його колишньому першому заступнику повідомили про підозру у зловживанні владою та службовим становищем, яке завдало державі понад 30 мільйонів доларів збитків.

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