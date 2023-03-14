ВАКС не змінив розмір застави Коболєву, зобов’язав його носити електронний браслет

Вищий антикорупційний суд розглянув клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо запобіжного заходу ексголові правління «Нафтогазу» Андрію Коболєву.

Як заявила суддя під час засідання 14 березня, суд поклав на Коболєва обов’язок носити електронний браслет. Водночас розмір застави залишився на рівні 229 мільйонів гривень.

Таким чином, ВАКС не задовольнив прохання прокуратури збільшити заставу Коболєву.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура 7 березня звернулася до суду з клопотанням взяти ексголову правління компанії «Нафтогаз» Андрія Коболєва під варту з альтернативою внесення 365 мільйонів гривень застави.

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Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду України 1 березня застосувала до ексголови компанії «Нафтогаз України» Андрія Коболєва запобіжний захід у вигляді майже 230 млн гривень застави.

Колишнього голову правління НАК «Нафтогаз України» підозрюють у зловживанні службовим становищем, яке полягало у забезпеченні йому виплати премій на понад 229 млн грн. За даними слідства, у 2018 році він ініціював розгляд Наглядовою радою компанії питання про погодження виплати премії за досягнення вагомих цілей, реалізацію важливих, стратегічних проектів працівникам НАК «Нафтогаз України», а згодом підготував зміни та доповнення до подання щодо виплати премії за екстраординарні досягнення, визначивши собі розмір премії у розмірі 10 млн доларів США.

Коболєв прокоментував повідомлення про підозру, заявивши, що передбачав його і тому повернувся до України.