Литва екстрадувала ексголову правління Державної продовольчо-зернової корпорації України – САП

Колишнього голову правління Державної продовольчо-зернової корпорації України екстрадували з Литви в понеділок, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

За даними правоохоронців, його підозрюють у завданні компанії збитків на понад 60 мільйонів доларів.

«Слідством встановлено, що протягом липня-жовтня 2014 року посадовці державної зернової корпорації, серед яких і голова правління, спільно з представником міжнародного зернотрейдера організували укладення та виконання зовнішньоекономічних контрактів щодо продажу зернової продукції ПАТ «ДПЗКУ» за заниженими цінами підконтрольним підприємствам», – йдеться в повідомленні.

Як наслідок, зерно було відправлене до Саудівської Аравії на умовах післяплати, але гроші за нього компанія так і не отримала. Ексголову правління підозрюють у зловживанні владою та отриманні неправомірної вигоди.

Читайте також: Поліція заявила про затримання керівника «Державної продовольчо-зернової корпорації» при спробі втечі з України

САП додає, що підозрюваний був у розшуку з 2017 року і безуспішно намагався отримати притулок у Литві.

Імені екстрадованого правоохоронці не розголошують. За даними медіа, йдеться про ексголову правління ДПЗКУ Петра Вовчука, про розшук якого НАБУ повідомляло в 2018 році.

Крім того, зараз у суді перебувають обвинувачення щодо радника голови правління ДПЗКУ та представника міжнародного зернотрейдера. Ще два фігуранти справи пішли на угоду зі слідством та сплатили завдані ними збитки у сумі 60 тисяч доларів. Ще один підозрюваний перебуває в розшуку.