САП передала до суду перший епізод справи «Роттердам+»

Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила 15 березня, що передала до суду обвинувальний акт щодо першого епізоду справи «Роттердам+».

Акт стосується шести людей, яких звинувачують у причетності до запровадження формули, відомої як «Роттердам+».

«За оцінкою слідства, запроваджена формула призвела до завдання протягом 2016-2017 років 19,357 мільярда гривень збитків споживачам електроенергії. Прокурором також заявлено цивільний позов про відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням державі на суму 19,357 млрд гривень», – йдеться в повідомленні.

Читайте також: Правоохоронці розслідують вивезення вугілля з окупованої Луганщини до Росії в 2015-2016 роках – ОГП

Обинувачення висунули людям, які на момент цих подій обіймали посади:

голови Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг

члена НКРЕКП

начальника відділу НКРЕКП

керівника управління НКРЕКП

заступника комерційного директора однієї з приватних компаній групи – «ключового оператора ринку теплогенерації України»

директора департаменту однієї з компаній зазначеної групи (посади вказані на момент вчинення злочину)

Дії фігурантів кваліфікують за статтею про зловживання владою, представникам приватних компаній інкримінують пособництво.

«На сьогодні досудове розслідування у справі закінчено. Обвинувальний акт скеровано до ВАКС для розгляду по суті», – додають у САП.

Читайте також: Новий епізод у справі «Роттердам+»: 15 колишнім та чинним посадовцям НКРЕКП повідомили про підозру

Формула розрахунку гуртової ринкової ціни на електроенергію, неформально відома як «Роттердам +», є нині предметом гострих суперечностей щодо того, чи привела вона до заподіяння збитків, і низки розглядів. Зокрема, справу щодо цієї формули розслідує Національне антикорупційне бюро України. Сторони посилаються на різні експертизи, які чи підтверджують такі збитки, чи спростовують їх.

Ця формула, одним із багатьох елементів якої була й вартість вугілля для ТЕС у вугільних хабах у портах Роттердам, Амстердам і Антверпен у Нідерландах і його доставки в Україну, була запроваджена 2016 року; 2017-го в постанову про це внесли деякі зміни. Вона втратила чинність 1 липня 2019 року, коли в Україні запрацював новий ринок електроенергії.