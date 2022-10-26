Новий епізод у справі «Роттердам+»: 15 колишнім та чинним посадовцям НКРЕКП повідомили про підозру

НАБУ і САП повідомили про підозру 15 колишнім та чинним посадовцям Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Їх підозрюють у причетності до запровадження та дії так званої формули «Роттердам+», через яку споживачі електроенергії незаконно переплатили понад 20 млрд грн упродовж 2018-2019 років.

Як повідомляє пресслужба бюро, підозрюваними є:

2 колишніх голів НКРЕКП;

6 колишніх членів НКРЕКП;

3 чинних членів НКРЕКП;

1 чинного та 1 колишнього працівника НКРЕКП;

1 чинного та 1 колишнього посадовця групи приватних теплогенеруючих компаній.

У НАБУ вважають, що шестеро з цих усвідомлено взяли участь у злочині, одержали нові підозри за ч.2 ст.364 КК України (зловживання владою або службовим становищем), а дії членів НКРЕКП, які, не розібравшись голосували за затвердження так званої формули «Роттердам+», кваліфікували за ч.2 ст.367 КК України (службова недбалість).



За версією слідства, у так звану формулу «Роттердам+» заклали витрати, яких насправді не існувало, а саме – на транспортування вугілля національного виробника до теплових електростанцій з порту у Роттердамі. В результаті, як вважають НАБУ і САП, кінцеві споживачі протягом 2016-2019 рр. переплатили понад 39 млрд грн, що підтверджується висновком експерта. Слідство заявляє про докази того, що ухвалити таку формулу обчислення НКРЕКП вмовили представники групи приватних теплогенеруючих компаній – вони зрештою й отримали надприбутки.

«Спочатку регулятор не погоджувався, розуміючи абсурдність включення витрат на транспортування до тарифу, проте в березні 2016 року на зазначену пропозицію пристав. Як наслідок, відбулось зростання тарифів на електроенергію для промисловості, об’єктів соціальної інфраструктури, підприємців, що призвело до подорожчання товарів та послуг для кінцевого споживача, в тому числі й першої необхідності», – наголошують у бюро.

У НАБУ зауважують, що це – другий епізод масштабного розслідування антикорупційних органів, розслідування першого – у якому було шестеро підозрюваних і який стосувався незаконної переплати понад 19 млрд грн упродовж 2016-2017 років – завершили у вересні 2022 року.

У НКРЕКП оголошення підозр, зокрема і трьом чинним членам комісії, наразі не коментують.

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Формула розрахунку гуртової ринкової ціни на електроенергію, неформально відома як «Роттердам +», є нині предметом гострих суперечностей щодо того, чи привела вона до заподіяння збитків, і низки розглядів. Зокрема, справу щодо цієї формули розслідує Національне антикорупційне бюро України. Сторони посилаються на різні експертизи, які чи підтверджують такі збитки, чи спростовують їх.

Ця формула, одним із багатьох елементів якої була й вартість вугілля для ТЕС у вугільних хабах у портах Роттердам, Амстердам і Антверпен у Нідерландах і його доставки в Україну, була запроваджена 2016 року; 2017-го в постанову про це внесли деякі зміни. Вона втратила чинність 1 липня 2019 року, коли в Україні запрацював новий ринок електроенергії.