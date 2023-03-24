САП: експосадовця Міноборони засудили до 4,5 років ув’язнення за пропозицію хабаря

Колишнього заступника начальника управління Міністерства оборони України, який пропонував 24 мільйони гривень неправомірної вигоди, засудили до 4,5 років позбавлення волі, повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

За повідомленням, вирок 24 березня оголосила колегія суддів Вищого антикорупційного суду.

«Так, суд підтримав позицію прокурора САП і визнав вказану особу винуватою у пропозиції надання 24 млн грн неправомірної вигоди за позитивний аудит облаштування «Фортеці» – об’єкту спеціального призначення «Єдиний центр безпеки Центрального управління безпеки військової служби Збройних сил України», – йдеться в повідомленні.

У САП повідомили, що вирок ВАКС може бути оскаржений протягом 30 днів з дня його проголошення шляхом подачі апеляційної скарги через Вищий антикорупційний суд до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

Імені засудженого у прокуратурі не назвали. За даними видання «Українська правда», яке посилається на джерела в антикорупційній прокуратурі, йдеться про колишнього заступника начальника управління військових представництв Міноборони Дмитра Комаху.